Le 16 août 1977, le monde perdait l’une des plus grandes légendes du 20e siècle et l’un des plus grands mythes de la musique contemporaine. Près de 50 000 personnes s’apprêtent à venir en pèlerinage devant sa maison à Memphis. La ville a d’ailleurs développé toute une économie autour de cette figure. Un marketing qui fait toujours la joie des fans à travers le monde.