Quarante-cinq immeubles évacués à Marseille : quelle prise en charge pour les sinistrés ?

Casqués et toujours escortés d'un policier et d'un pompier, une soixantaine d'habitants évacués ont pu rejoindre leur logement lundi. Mais ils n'avaient droit qu'à quelques minutes sur place. Certains immeubles endommagés pourraient présenter un risque d'effondrement. Les pompiers vérifient donc chaque bâtiment un par un. Le logement de ce père et sa fille, étudiante, est intact. Ils ont pu aller récupérer ses cours. La question qui se pose sur toutes les lèvres des personnes évacuées est de connaître la suite des événements. Quand vont-elles pouvoir rentrer ? Pas avant mardi soir au mieux, d'après les autorités. Et seulement pour ceux qui vivaient le plus loin de l'explosion. Elle a eu lieu au 17 rue de Tivoli. Les habitants logés à proximité dans la rue et dans les deux perpendiculaires ont été évacués. Trente-trois immeubles en tout ont été vidés de leurs occupants, un peu plus de 200 personnes. Parmi elles, Patrick, il habite juste en face du numéro 17. Il nous montre les photos qu'il a prises dans les minutes après l'explosion. La déflagration a touché son immeuble, peut-être gravement au point qu'il ne sait pas s'il pourra y habiter un jour à nouveau. Dans l'hôtel où il est relogé avec d'autres évacuées, des habitants ont offert des vêtements. Dans ce café, les sinistrés peuvent laisser leurs affaires, charger leurs téléphones et aussi trouver un logement. Des Marseillais solidaires qui n'oublient pas les secouristes. Ils ont commencé une cagnotte destinée aux marins-pompiers. TF1 | Reportage F. Litzler, V. Capus, L. Hure