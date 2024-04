Quarante mille croisiéristes en un week-end : débarquement à Marseille

Ils sont arrivés à l'aube, et déjà, les croisiéristes visitent la cathédrale de le major au pas de course en début de matinée. Il s'agit d'une escale de seulement quelques heures à Marseille. Il ne faut pas perdre de temps. Richard Michel, chauffeur de taxi, n'arrête pas. Quarante mille croisiéristes ont débarqué dans la ville à bord de six paquebots. Cette arrivée massive annonce le début de la saison et c'est une bonne nouvelle pour les commerçants, surtout pour Mama Darmellah, propriétaire d'une boutique de cookies, car à chaque fois, les touristes affluent directement chez elle. Lors de ces escales express, les passagers visitent le quartier du panier et le vieux port, où les cars sont obligés de stationner en double file sur la route. Le balai de bus de croisiéristes ralentit les trafics et cela commence à irriter les habitants. Guillaume Felizza vit juste à côté et il mesure chaque jour la qualité de l'air. Les géants de mer continuent à faire tourner leurs moteurs quand ils sont à marrais et cela cause la pollution. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Lefrançois, F. Miara