Quarante-quatre personnes évacuées d'un télésiège dans les Pyrénées

Grosse frayeur pour les skieurs bloqués à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Ils sont contraints d'être évacués par les airs après une panne du télésiège. L'incident s'est produit vers 13 heures dans la commune de Saint-Pierre Dels-Forcats sur une installation de la station de ski de Cambre d'Aze. "Un élément qui permet au siège de faire le contour de la gare et de repartir est cassé et tombé sur la poulie et ce qui nous a empêché de faire fonctionner l'appareil dans les circonstances normales", indique Jacques Alvarez, directeur de la station de ski de Cambre d'Aze (Pyrénées-Orientales). Un dispositif conséquent est immédiatement déployé. Pisteurs, gendarmes et pompiers sont épaulés par l'hélicoptère de la sécurité civile. "Les secouristes sont déposés soit par hélicoptère au plus près des personnes sur les télésièges ou soit ils montent sur les pylônes pour rejoindre les personnes. Après, ils les évacuent jusqu'au sol ", explique Capitaine Pierre Siffert, Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) d'Osséja (Pyrénées-Orientales). L'opération a duré deux heures et s'est déroulée sans incident. Parmi les 44 skieurs évacués, personne n'a été blessé. La panne est déjà réparée. Un retour à la normale est prévu sur les pistes dès demain matin. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Gerbelot, J.V Molinier