Violences urbaines : l'incompréhension des riverains des quartiers dévastés

Les transports en commun sont interrompus depuis 20 heures et la vente de carburants à emporter interdite toute la nuit. Ces mesures viennent tout juste d'être prises par arrêté préfectoral dans le Nord. Le but est de tenter d'éviter de nouvelles dégradations. Au matin du jeudi 29 juin, les enseignants d'une école maternelle et primaire ont retrouvé leur classe totalement détruite. Les débris fument encore. L'établissement ne pourra pas rouvrir du tout. Et parmi l'équipe enseignante, personne ne comprend pourquoi l'école a été prise pour cible. À Tourcoing, mais aussi à Mons-en-Barœul, des tirs de mortiers d'artifice ou des engins incendiaires ont été dirigés méthodiquement vers des centres culturels, des mairies, des lieux de vie pour les habitants qui se sont réveillés abasourdis. Lille n'a pas été épargnée. Là-bas, ce sont les usagers du métro qui ont été surpris. Une station a été incendiée. Aucun train n'a pu desservir l'arrêt de toute la journée. À quelques mètres de là, le gérant d'une supérette a été prévenu d'une effraction en pleine nuit. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman, M. Debut