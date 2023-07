Quartiers populaires : à quoi a servi l'argent investi ?

À Viry-Châtillon (Essonne), le chantier s'est étalé sur une quinzaine d'années et vient de se terminer. Des barres d'immeubles ont été rasées et d'autres sont totalement rénovées. Le coût des travaux est de 130 millions d'euros. C'est trois fois le budget annuel de cette commune à 30 000 habitants. Pour tous les habitants que nous avons croisés, il y a un avant et un après. La rénovation des écoles est aussi une autre avancée. Situées en zone d'éducation prioritaire, elles bénéficient d'effectif renforcé. Le coût du dédoublement de classes, pour l'ensemble du pays, est de 500 millions d'euros, en trois ans. De l'argent est investi dans les écoles et les bâtiments, mais beaucoup moins dans d'autres secteurs. En banlieues, il y a trois fois moins d'équipements sportifs qu'ailleurs. Franck Chauveau préside le club de basket de Viry-Châtillon. Cela fait trente ans qu'il encadre les jeunes de la ville. Au fil des ans, il a vu le nombre d'éducateurs baissé. Et malgré les millions investis dans la rénovation urbaine, le même problème perdure, le trafic de drogue. TF1 | Reportage N. Gandillot, A. Pocry, A. Silberman