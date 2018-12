Quartiers saccagés à Paris : le désarroi des commerçants et des habitants

Selon une première estimation, le montant des dégâts causés par les casseurs s'élève à près de quatre millions d'euros. Ce lundi 3 décembre 2018, les salariés et les commerçants du quartier des Champs-Élysées sont revenus sur les lieux des émeutes pour faire le bilan. C'est le moment de faire le compte entre les incendies, les pillages et les fermetures préventives. Ils sont aujourd'hui dans la confusion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.