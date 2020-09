Quatorzaine réduite : une bonne nouvelle pour les entreprises ?

Le raccourcissement de la quarantaine pour les personnes positives au coronavirus est l'une des mesures que le gouvernement pourrait annoncer vendredi. L'isolement passerait ainsi de quatorze à sept jours. Dans leur grande majorité, les médecins approuvent cette mesure. Si elle est adoptée, ce serait pour les patrons la manière la plus adaptée de vivre et de travailler avec le virus. Ils ont le plus grand mal à gérer les absences répétées liées à l'épidémie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.