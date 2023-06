Quatre ans après le séisme : le parcours du combattant des sinistrés

Un quartier à l’abandon, déserté par les sinistrés du séisme, qui a frappé le Teil, trois ans et demi plus tôt. Dans un hameau, où la plupart des maisons sont mitoyennes, les travaux sont au point mort. Le 11 novembre 2019, un séisme de magnitude 5,4 a ravagé la commune du Teil, en quelques secondes. Près de quatre ans après, 200 habitations sont encore en chantier, comme dans le quartier de la Rouvière. La maison en pierre de Christophe et Sylvie Gailland, habitants du Teil, a dû être rasée et reconstruite à neuf, ils y habitent depuis seulement quelques mois. L’église de la commune a aussi subi de nombreux dégâts, à commencer par l'effondrement des voûtes centrales rendant la rénovation très coûteuse, elle sera démolie puis reconstruite d'ici 2026. Après une bataille avec les assurances, le passage des experts et l’augmentation du coût des matériaux, Patricia Bouillette, une Ardéchoise ne trouve aucune entreprise disponible, pour effectuer ses travaux. Certains habitants du Teil sont aujourd’hui encore en attente d’indemnisation, la reconstruction devrait coûter au total 300 millions d’euros. TF1 | Reportage S. Agi, A. Cerrone