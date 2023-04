Notre-Dame monte en flèche, les premières images

À Notre-Dame de Paris, de nouveaux bruits nous guident vers la croisée du transept. Les charpentiers ont fait leur apparition dans le trou causé par l’effondrement de la flèche. Le chef-d'œuvre de Viollet-le-Duc va ressurgir à l’identique. Avec d’abord la pose du tabouret en forme de croix, le socle de la flèche qui s’élèvera à 96 mètres de hauteur. Cent-dix pièces de bois viennent s’assembler au millimètre. Quatre ans après l'incendie de Notre-Dame de Paris, pour l’équipe des architectes, c’est un signe de renaissance. “On rentre dans les tripes de la cathédrale pour mieux la cicatriser”, lance Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques. Le chantier monte en puissance depuis le début de l’année. La cathédrale entière est un effervescence. Ici, au-dessus des voûtes, on retire le plancher et le parapluie qui les protégeaient, et l’on assiste dans le ciel de Paris à un étrange ballet. Du métal qui s’en va, des pierres qui arrivent. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, D. Salmon