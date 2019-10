Quatre détenus des Baumettes évadés lors d'un transfert

C'est une évasion sans violence, ni arme et presque en toute discrétion. Dans la soirée du 14 octobre, quatre détenus se sont évadés du fourgon pénitentiaire qui les transportait depuis le tribunal de Marseille vers la prison des Baumettes. Les faits se sont déroulés au beau milieu d'un quartier commerçant. L'un d'eux s'est rendu ce mardi après-midi. Les trois autres sont activement recherchés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.