Quatre jours pour sauver le Salon de l'Agriculture

Ils n'étaient pas moins de quatre ministres, mobilisés ce mardi 20 février, matin, pour les négociations entre les agriculteurs et la grande distribution. Le gouvernement se sait très observé. Il promet davantage de contrôle pour faire respecter les accords sur les prix. Sans convaincre totalement, l'exécutif cajole le monde agricole. Les patrons de la FNSEA, et des Jeunes Agriculteurs (JA), ont été reçus à Matignon, puis à l'Élysée. Le gouvernement a un objectif, éviter qu'Emmanuel Macron ne soit trop chahuté lors de sa visite au salon samedi. Un ministre le reconnaît. “Ce n’est pas un salon hyper serein. Ils continuent de mettre la pression. On ne s’attend pas à recevoir des brassées de fleurs. ”, disait-il. La 60e édition, s’annonce tendue, comme rarement. Les organisateurs du Salon International de l’Agriculture, eux aussi, redoutent des débordements. Deux halls seront particulièrement scrutés. Le plus visité, le hall un, celui des éleveurs, mais aussi de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire. Et le hall quatre, celui où le ministère de l'Agriculture et l’ADEME, l’agence de l'environnement, auront leurs stands. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Zajdela, M. Ravier, B. Hacala