Quatre mille personnes vaccinées d’urgence à Marseille contre le pneumocoque

Une campagne de vaccination d'envergure a été menée sur le grand port de Marseille par des marins-pompiers, des médecins de l'agence régionale de la santé et des infirmiers en raison du pneumocoque. La bactérie a infecté seize personnes sur un chantier de réparation navale, dans lequel les conditions de vie favorisent sa propagation, notamment chez les sous-traitants étrangers.