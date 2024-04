Quatre mineurs et un majeur en garde à vue : Viry-Châtillon attend des réponses

Samedi soir, dans l'hôtel de police d'Evry (Essonne), cinq personnes sont toujours gardées à vue. Les enquêteurs les soupçonnent d'avoir tué, il y a deux jours, Shamseddine, le jeune collégien de 15 ans. Parmi ces cinq personnes : trois adolescents de 17 ans, une adolescente de 15 ans, et un homme de 20 ans. Tous sont attendus des chefs d'assassinat et de violence en réunion. Devant le collège des Sablons à Viry-Châtillon, où Shamseddine était élève, des camarades de classe laissent des petits mots d'affection. Damien, directeur d'un centre de loisirs à Viry-Châtillon, très ému, a connu le garçon lorsqu'il était au centre de loisirs. "On ne s'imagine pas qu' un jour qu'on va retrouver un fait divers concernant un enfant quand on a vu grandir sous nos yeux, 15 ans, c'est rien. Il est au début de sa vie, il n'a rien vécu, et on lui retire sa vie gratuitement", confie l'éducateur. Lucien connaissait bien le collégien et sa famille. Ils étaient des voisins depuis des années. Comme tous les habitants de Viry-Châtillon, il est dans l'incompréhension. "C'est un enfant adorable, c'est un enfant quand on ne voit jamais dans les embrouilles. Ce qui est arrivé, c'est vraiment... on est abattu. Ce n'est pas normal". Jeudi, lorsque Shamseddine sort du collège à 16 heures et rentre chez lui, il est arrêté par un groupe de personnes cagoulées, puis tabassé. Il décède à l'hôpital le lendemain. Le contenu des caméras de vidéosurveillances, tout autour du collège des Sablons, va être analysé par les enquêteurs. Ils veulent comprendre ce qui a déclenché un tel déferlement de violences. Guillaume, professeur de français dans le collège, est totalement déboussolé. "Une telle sauvagerie, je pense que c'est difficile à expliquer. De toute façon, on n'est pas habitué à ce pont-là. On a parfois des problèmes de violence, ça, je ne le cache pas, mais pas à ce point-là". Les vacances scolaires ont commencé. Les parents et leurs enfants sont invités à se rendre à la cellule psychologique de la ville, qui restera ouverte tout le week-end. TF1 | Reportage I. Bornacin, E. Lefebvre, E. Drouillac