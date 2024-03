Quatre morts dans une avalanche au Mont-Dore : que sait-on ?

L’accident a lieu dans le Val d’Enfer, c’est une zone très connue des habitants du Mont-Dore. Ce n'est pas une zone qui est très haute en altitude, car elle est située entre 1300 et 1 600 mètres d'altitude. Cependant, elle est très escarpée, avec une pente à plus de 50 %. C’est une zone très dangereuse, où il faut être très expérimenté, mais le problème n’est pas là, c’est la neige qui est tombée en abondance depuis plus de 48 heures. On estime à une cinquantaine de centimètres de neige tombée. Cette neige ne s’est pas accrochée au sol puisqu’il n’ y avait rien avant sur les lieux. Les vents ont été très importants. Des bourrasques soufflant à plus de 100 km/h ont fait voler toute la neige, elles l'ont rendue très mobile, très instable. Et c’est la neige qui était légère qui s’est échappée sous les crampons de ces alpinistes très équipés et très expérimentés, et qui aurait donc été fatale à quatre personnes, le dimanche 25 février, après-midi, au Mont-Dore. TF1 | Duplex G. Frixon