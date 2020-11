Qu'attendre de la prise de parole de Joe Biden ?

Alors que les deux candidats à la Maison Blanche sont au coude à coude et que le résultat dépend désormais de quelques États-clés, Joe Biden a encore réclamé ce matin que chaque voix soit prise en compte, y compris les votes par correspondance. Il a aussi tweeté il y a quelques minutes que les démocrates avaient mis en place un grand système d'observation et de surveillance des opérations de comptage pour éviter tout risque de fraude. Pour l'instant, le candidat démocrate est chez lui, mais il va arriver d'un instant à l'autre sur la scène de Wilmington pour s'adresser à la Nation. Nous ignorons pour le moment ce qu'il va déclarer. Il est possible qu'il revendique la victoire. Sa directrice de campagne a été claire ce matin. Selon elle, Joe Biden atteindra les 270 grands électeurs, qui feraient de lui le 46e et prochain président des États-Unis dans les prochaines heures.