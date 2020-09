Que cachent vraiment les produits truffés ?

Certains l'appellent le diamant noir de la gastronomie. Un produit d'exception, bien souvent inaccessible. Depuis des années, la truffe se vend en supermarché. Elles parfument l'huile, les pâtes, le fromage et même les chips. Et les consommateurs en raffolent. Alors, que valent les très nombreux produits dérivés de la truffe ? Comment sont-ils fabriqués ? Et surtout, contiennent-ils tous vraiment de la truffe ?