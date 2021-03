Que faire des invendus des soldes ?

Ça y est, les chaussures d'hiver quittent la vitrine. Finies les soldes, direction l'étage du bas, moins en vue. Ces chaussures attendront patiemment le coup de coeur d'un acheteur, peut-être l'hiver prochain. "Un jour, on m'a demandé si on détruisait les chaussures invendues. La réponse, elle est non. On les vend progressivement, plus ou moins vite, c'est ça la question", a fait part Émile Wakselman, gérant du magasin "Mephisto" à Paris, dans le XIVe arrondissement. Cette année, les invendus des soldes sont très nombreux. Chez Mephisto, la réserve est grande et il y a de la place pour stocker les chaussures. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans un magasin de vêtements situé juste à côté, les invendus pourraient créer un problème logistique. "Comme on n'a pas beaucoup de place, on avait envisagé de louer une pièce en plus", a indiqué Brigitte Rouach, gérant du magasin "Caprices...". Heureusement, la commerçante a eu la bonne idée de commander peu de stocks. Pour se débarrasser des invendus, quelques pistes ont à l'étude. Yohann Petiot, directeur général d'Alliance du commerce, a évoqué une opération commerciale ou une braderie d'une durée allant jusqu'à quinze jours pour permettre aux magasins de liquider les stocks. "Si ce n'et pas suffisant, il faut permettre aux commerçants d'avoir accès à de la trésorerie pour acheter leurs collections futures", a-t-il poursuivi.