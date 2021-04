Que ferez-vous lorsque les restrictions seront levées ?

Habitants à Tours (Indre-et-Loire), Lucie et Laurent pourront souffler un peu à compter du 3 mai. En effet, dans douze jours, ce sera la fin des limites de déplacement. Ils auront la possibilité de laisser leurs enfants avec les grands-parents. Ainsi, ces jeunes parents se projettent à nouveau et ne manquent pas d'idées. Il n'est pas sûr que les grands rassemblements soient autorisés, mais pour l'heure, chacun a ses raisons de se réjouir. À Poissy (Yvelines), Louis n'attendait qu'une chose, rompre la monotonie installée depuis des mois à l'heure du déjeuner. Avec ses collègues, il allait au restaurant. Ils pourront à nouveau le faire pour changer d'air et de menus. Ainsi, les barquettes en plastique ne seront bientôt qu'un mauvais souvenir. La perspective de retrouver un peu de liberté fait du bien, surtout quand on a 20 ans, comme Manon, Diane et Adrianna. Interrogées sur leurs priorités, ces étudiantes sont sujettes à un dilemme entre aller profiter des bars et voir les parents. Le mois prochain devrait être celui des plaisirs simples.