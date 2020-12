Que feriez-vous avec 200 millions d'euros ?

Deux cents millions d'euros, cela fait beaucoup d'argent. Nous avons interrogé quelques-uns d'entre vous sur ce qu'ils feraient s'ils gagnaient une telle somme. Beaucoup ont répondu qu'ils investiraient dans l'immobilier. La pierre est une valeur sûre. Et à ce prix, vous pouvez voir un peu plus grand que la chambre de bonne. Un appartement parisien de quinze pièces, pour une surface de 400 m², avec marbre moulure et lustres en cristal, coûte par exemple dix millions d'euros. Vous pouvez également acheter tout un immeuble de six étages. Cela coûte environ 27 millions d'euros. Mais attention, il faudra ensuite payer les taxes, les charges. Vos gains d'investissement éventuel seront soumis à l'impôt. Et si enfin déconfiné, vous voulez voyager, visez la Lune. Le prix du billet pour l'espace coûte 45 millions d'euros. Vous pourrez même emmener quelqu'un si vous le souhaitez.