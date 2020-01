Que font les Français de leur épargne ?

La moitié de cette somme s'est placée dans l'assurance-vie, notamment dans des fonds en euros qui sont pourtant en forte baisse depuis cinq ans. Plus de 1 000 milliards d'euros sont placés dans les livrets A, tandis que les 594 milliards restants sont dans des comptes courants. Comment expliquer une telle prudence ? Thierry Coiffier nous éclaire sur le sujet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.