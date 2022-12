Que font les pingouins sur la Riviera ?

Ce petit oiseau marin, filmé dans le port de Nice, est un Pingouin torda. Ce plongeur l'a observé à plusieurs reprises, il n'en revient toujours pas. "Ça fait 20 ans que je suis sur cette base, que je plonge ici dans cette zone, mais je n'en ai jamais vu", raconte Cédric Palerme, moniteur d'apnée à Nice. Ce qui est inhabituel, c'est de voir les pingouins aussi près des côtes. Depuis une semaine, les observations se multiplient. Ce moniteur de voile les a vus récemment. "J'ai une photo où le pingouin est à moins d'un mètre de mon bateau", lance Jean-Marc Maillier. La présence de cette espèce en Méditerranée n'a pourtant rien d'anormal. En hiver, ces petits pingouins d'à peine 500 grammes migrent de l'Atlantique nord vers le sud. Ce que les spécialistes ne s'expliquent pas pour le moment, c'est pourquoi cette année 2022, ils se rapprochent ainsi du littoral. S'agit-il d'une conséquence du dérèglement climatique ou ont-ils été dérangés dans leur migration ? Il est trop tôt pour le dire. Mais aussi belles soient ces rencontres, tout le monde espère que les pingouins retrouveront la haute mer le plus rapidement possible. TF1 | Reportage V. Capus, D. Laborde, C. Guérard