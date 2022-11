Que la montagne est belle !

Prenons de la hauteur, dans le Cirque d’Archiane. Aux confins du Vercors, l'adjectif "vertical" prend tout son sens. Au-dessus de leur tête, il n'y a que d’immenses parois calcaires. Ces grimpeurs l'appellent la “Cathédrale du Vercors”. Il y cherchent l’expérience du vide et de l’adrénaline. Le vautour fauve est ici chez lui. Avec près de trois mètres d’envergure, c’est l’un des plus grands rapaces. Il tournoie quelques mètres plus haut. Guillaume Fruquière est garde dans le parc naturel du Vercors. Il veille quotidiennement sur ces oiseaux. Pour sauver l’espèce en grand danger d’extinction, le Cirque d’Archiane devient, au début des années 2 000 le berceau de la réintroduction réussi. Bienvenus aux sommets des Pyrénées, au pays de la marmotte. Pour pénétrer dans son royaume, prenez place à bord du train le plus haut d’Europe, serpentant à plus de 2 000 mètres d’altitude. Nous quittons les troupeaux en estives pour partir sur les traces d’un autre mammifère, l’un des plus grands prédateurs terrestres. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage M. Brossard, G. Charnay, Y. Matisse, J. Chaize