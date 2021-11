Que prévoient les Français en 2022 ?

Après un an et demi à ne s'évader que dans les livres, notre envie d'exotisme commence à grandir. Si le parc dans lequel nous nous sommes rendus permet de faire un safari ornithologique, cela ne sera pas suffisant pour 2022. 40% des Français comptent s'offrir un beau voyage. Cette envie de partir maintenant, c'est tout simplement pour se faire plaisir. Un sentiment qui se traduit par des clients moins regardants sur la dépense dans l'agence de voyages que nous avons visitée. La somme allouée aux prochaines vacances a rarement été aussi élevée, 2 700 euros en moyenne. "On a deux jeunes filles qui viennent de réserver un voyage au Canada, et qui ont réservé des survols en hydravion, qui vont faire des marches sur des glaciers avec des guides, etc. en privé, qui clairement représente un certain budget, mais elles veulent se faire plaisir. Ça fait deux ans qu'elles n'ont pas voyagé", explique le directeur Fabien Hée. S'évader, mais aussi se sentir bien chez soi. Après deux confinements passés chez elle, Nathalie a eu besoin de changements. "On a déjà refait un faux plafond, toutes les peintures, l'électricité, et j'installe une nouvelle cuisine", fait-elle savoir. Des travaux qui représentent un coût, en moyenne un peu plus de 11 000 euros.