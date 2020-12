Que représente Valéry Giscard d'Estaing pour les Français ?

Valéry Giscard d'Estaing a quitté l'Élysée il y a presque quarante ans, en 1981. Des millions de Français n'ont qu'un souvenir lointain de son septennat. À l'exemple de la fameuse "vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas", les Français n'ont pas oublié les petites phrases de Valéry Giscard d'Estaing. Mais du reste, que retiennent-ils de l'homme ? Le divorce par consentement mutuel, l'avortement, la pilule gratuite, ... Pour les plus jeunes c'est un peu flou. Il y a effectivement beaucoup à dire sur Valéry Giscard d'Estaing. En 1974, il est devenu le plus jeune président élu de la cinquième République. L'homme voulait briser les codes, se montrer accessible, sportif. Et surtout, il voulait décrisper la France. D'ailleurs, on gardera en mémoire l'ancien président disant que "la société française doit devenir beaucoup plus ouverte". Certains se souviennent de lui comme quelqu'un d'infiniment moderne. Quarante ans plus tard, notre société reste marquée par ses réformes.