Que retenir des annonces de Jean Castex et d'Olivier Véran ?

Adrien Gindre, chef du service politique de TF1, nous résume les enjeux des annonces du Premier ministre et du ministre de la Santé. Seize départements seront confinés à partir de demain minuit. Cela implique un retour de l'attestation, l'interdiction de se déplacer entre régions, le retour des limitations. Il y aura également des limitations pour les commerces. Seuls les commerces de première nécessité seront ouverts. La principale nouveauté, c'est que dans ces zones concernées, les habitants pourront davantage prendre l'air. Ils pourront se promener jusqu'à 10 km de leur domicile, et sans limitation de durée. Dans les nombreux départements qui ne seront pas confinés, la vie ne changera pas fondamentalement par rapport à aujourd'hui. On peut par exemple passer d'une région à l'autre, du moment que cette région n'est pas concernée par les restrictions. Le couvre-feu va passer de 18 à 19h. Le seul bémol, c'est que le gouvernement n'a pris aucun engagement pour la suite. Certains départements pourront dans les jours et les semaines à venir basculer et rentrer dans le régime dérogatoire. Ce qui a été annoncé aujourd'hui vaut au moins pour quatre semaines. Mais il peut y avoir des durcissements d'ici là.