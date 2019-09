Que retenir du plan anti-stupéfiants présenté par le gouvernement ?

Le gouvernement a annoncé ce mardi 17 septembre un plan anti-drogue. Il prévoit notamment le déploiement de 150 enquêteurs épaulés par des gendarmes, des douaniers et des magistrats. L'idée est de mettre un terme aux conflits entre les services et de partager les informations pour être plus efficace. Un numéro de téléphone unique et anonyme sera également créé pour que n'importe quel habitant puisse alerter, s'il est témoin d'un trafic de drogue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.