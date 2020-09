Que sait-on des codes vestimentaires dans les écoles ?

Y a-t-il des tenues autorisées à l’école et d’autres pas ? À Dax, dans les Landes, une lycéenne a lancé sur les réseaux sociaux un mouvement contre les restrictions vestimentaires, alors que son lycée exigeait d’elle une tenue correcte. Si le ministère de l’Éducation nationale recommande de ne pas porter des tenues susceptibles d’entraîner des troubles de fonctionnement dans l’établissement, il ne donne pas des listes détaillées de vêtements prohibés. Dans un lycée, les baskets sont interdites. En cas de non-respect du règlement intérieur, l’élève peut-être retenu ou se voir refuser l’accès à l’établissement, tant qu’il n’a pas changé de tenue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.