Que sait-on des militants d'"Extinction Rebellion" ?

Les militants écologistes radicaux appartenant au mouvement "Extinction Rebellion" ont occupé depuis lundi la place du Châtelet à Paris. Ils ont mené des actions similaires à Londres, à New York et à Madrid. Ils dénoncent pêle-mêle la société de consommation, le gaspillage, le capitalisme et veulent obliger les dirigeants politiques à agir face au changement climatique. Mais qui sont-ils ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.