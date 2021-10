Que sait-on sur la pilule anti-covid

Cette pilule rouge est le premier médicament anti-covid que vous pourriez trouver en pharmacie dès la fin de l'année. Quand le virus entre dans nos cellules, il libère son code génétique et se multiplie. L'antiviral vient alors modifier ce code, ce qui empêche la propagation du virus. Comme l'explique Clarisse Lhoste, présidente de MSD France, c'est surtout en complément des vaccins en cas de diminution de l'immunité. Selon le laboratoire, il suffirait de prendre cette pilule deux fois par jour pendant cinq jours pour guérir du covid. Les essais cliniques montrent que le médicament réduit de moitié le risque d'hospitalisation, pour un patient positif avec des symptômes et vulnérable. Une personne de 65 ans, un obèse ou un diabétique par exemple. Il serait prescrit par un généraliste, mais la contrainte majeure est qu'il doit être pris dans les tous premiers jours de la maladie. La France a commandé l'équivalent de 50 000 traitements qui seront disponibles fin novembre 2021, mais à un prix conséquent. Comptez 600 euros le traitement. Il sera donc mis sur le marché en procédure urgente uniquement pour les patients les plus à risque. Pour tous, l'agence européenne du médicament statuera en fonction d'études plus larges sur les effets secondaires.