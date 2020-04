Que sait-on sur le coronavirus et la météo ?

De manière générale, les virus aiment beaucoup les températures froides et le Covid-19 est apparu dans notre pays au cœur de l'hiver. Alors, ce germe serait-il saisonnier ? Que sait-on sur ce dernier quand il fait chaud ou froid ? L'épidémie pourrait-elle diminuer peu à peu cet été pour reprendre à l'automne ? Nos journalistes ont interrogé les scientifiques.