Que sait-on sur les effets du soleil et du beau temps sur le Covid-19 ?

Les températures grimpent. Et selon les personnes interrogées par nos reporters, c'est une bonne nouvelle pour l'épidémie. Mais que sait-on sur le virus quand il fait chaud ? Une étude a analysé le comportement des aérosols en fonction des conditions climatiques. Selon les résultats, plus la température grimpe, plus ces gouttelettes chargées en virus s'évaporent. Donc vous êtes moins contaminants. Autre effet bénéfique du retour du beau temps, le soleil agit favorablement sur notre organisme. Sur ce sujet, le docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, explique que le système immunitaire fonctionne mieux à des températures supérieures à vingt degrés. Mieux que lorsqu'il y a des températures extrêmement froides. D'où l'expression "attraper froid". Et au sujet de la transmission du virus en extérieur, aucun cluster n'a été détecté en plein air, y compris lors de grands rassemblements tels que la fête de la musique. Il y aurait d'ailleurs dix fois moins de chances d'être contaminé dehors. Les spécialistes rappellent tout de même qu'il faut conserver votre masque si vous êtes à moins de deux mètres.