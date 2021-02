Que sait-on vraiment sur le vaccin AstraZeneca ?

La Haute autorité de santé estime l'efficacité du vaccin AstraZeneca satisfaisante, entre 60 et 70% selon les études. Une efficacité comparable à celle du vaccin contre la grippe, mais inférieure aux vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna. Eux affichent des résultats supérieurs, à 90%. Certains pays ont renoncé à utiliser le vaccin AstraZeneca parce qu'il serait moins efficace contre le variant sud-africain. Une étude de l'université de Johannesburg révèle une efficacité de seulement 22% contre les formes modérées de ce variant. Résultat, l'Afrique du Sud a suspendu son programme de vaccination et va proposer les millions de doses commandées à l'Union Africaine. Au sujet des effets secondaires, le vaccin AstraZeneca est sous le feu des critiques des soignants. Ils sont plus de 150 à avoir développé des symptômes grippaux à Brest, Périgueux ou Rouen. Fièvres, courbatures, maux de tête, ces effets secondaires étaient attendus. Ils ont été mis en évidence lors des essais cliniques et ne remettent pas en cause l'efficacité du vaccin.