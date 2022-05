Que va contenir la loi sur le pouvoir d’achat ?

C'est un nouveau coup de pouce pour les prestations sociales. À partir du 1er juillet, certaines d'entre elles seront revalorisées. C'est le cas du RSA ou de l'allocation adulte handicapé. Cela concerne 3,85 millions d'allocataires du revenu de solidarité active et 1,2 million de personnes handicapées. Le montant, lui, reste à préciser. Objectif, compenser en partie l'inflation. Ce sera la deuxième hausse de l'année. Le 1er avril déjà, les prestations sociales avaient augmenté de 1,9%. Deuxième annonce du gouvernement, le bouclier tarifaire est prolongé jusqu'en décembre 2022. Mis en place en octobre 2021, il a permis de bloquer le prix du gaz et de limiter la hausse du tarif de l'électricité à 4%. Sans le bouclier, l'augmentation aurait pu atteindre 40%. Une facture d'électricité de 100 euros a donc été contenue à 104 euros, contre 140 sans ce mécanisme. Enfin, un chèque alimentaire sera mis en place cet été. Son montant n'est pas encore définitivement fixé, mais il devrait atteindre entre 50 et 60 euros par mois et concerner quelque 8 millions de Français. T F1 | Reportage N. Gandillot, S. Jou, J. Cassard.