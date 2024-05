Que vaut la mention "Made in France" ?

Drapeau tricolore, fabrication française, Made in France, autant de mentions ou logos sur une étiquette censés vous séduire, vous pousser à acheter un produit, plutôt que sa version chinoise, mais peut-on toujours s'y fier ? Prenez un ours, par exemple, baptisé Gaston, un prénom très français, et une étiquette qui finit de nous convaincre. En revanche, il n'y a aucune mention du lieu de fabrication, de l'enveloppe de la peluche, et pour cause, elle vient de Chine. Pourquoi alors dire qu'il est fait en France ? "Une des étapes les plus importantes est faite en France", en l'occurrence le bourrage de la peluche, sans lequel elle n'aurait pas sa forme. Tout est légal, en cause, un texte encadrant le Made in France est extrêmement vague, une définition floue qui ouvre aussi la porte à de nombreuses tromperies. La preuve, sur plus de 1 500 produits se disant français contrôlés par la Répression des fraudes, un sur cinq présente une anomalie. Comprendre par là qu'au mieux, il n'est pas totalement français, au pire, il ne l'est pas du tout. Pourquoi un tel chiffre ? Tout simplement puisque l'origine d'un produit ne fait l'objet d'aucun contrôle avant sa mise en vente. Pour plus de transparence, une certification a été créée, Origine France Garantie, aux règles d'obtention beaucoup plus strictes. Bref, avant de faire vos achats, méfiez-vous du simple logo tricolore, il peut très bien avoir été imprimé en Chine. TF1 | Reportage C. Diwo, M. Laurent, J. Revol