Que vont faire les abstentionnistes des européennes ?

Ludivine, manageuse, est au moins la 30e à se présenter ce matin du 18 juin au commissariat de Mâcon. Un mouvement de fonds, ici en neuf jours, on a recueilli plus de procurations qu'en un mois pour les Européennes. Il n'est pas question cette fois d'être abstentionniste. "Malheureusement, effectivement, cette année, je n'ai pas pu aller aux urnes, mais le coup de théâtre derrière a fait que là, on a vraiment pris conscience qu'il fallait se remobiliser à toutes les élections. Il n'y a pas de petites élections", dit-elle. Le choix de son bulletin en revanche ne sera pas forcément celui de 2022. Pierre et Loïc, eux, veulent faire barrage à l'extrême droite. Alors qu'ils n'ont pas encore 30 ans, les deux amis kinésithérapeutes semblent déjà désabusés. Dans un quartier proche du centre-ville, l'abstention est ancrée depuis des années. "Voter pour des gens qui nous font croire à des choses et qui, en fait, ne les respectent pas, je ne vois pas l'intérêt d'y aller non plus", lancePauline, une restauratrice. Ni l'incertitude politique, ni les nouvelles alliances ne l'ont convaincue de retourner aux urnes. TF1 | Reportage A. Tassin, F. Amzel