Quel bilan pour le maire écologiste de Grenoble après six ans de mandat ?

En six ans, Éric Piolle a radicalement transformé le centre-ville de Grenoble. Il a remplacé tous les panneaux publicitaires par des arbres, piétonnisé des rues et construit de grandes pistes cyclables sur les principales artères de la ville. Des changements qui font des heureux, mais aussi des mécontents. La transformation du coeur de ville engendre des kilomètres de bouchons et il y a peu de places de parking. Dans ces conditions, il est difficile pour les habitants de la périphérie de venir faire leurs courses. Sans cette clientèle, beaucoup de commerçants ne survivent pas. Parmi eux, Nicolas Coville, gérant d'une boutique d'accessoires de cuisine. Il va déposer le bilan dans les prochains jours. Même à moitié prix, ce commerçant ne trouve pas d'acheteur, pourtant son local est idéalement situé en plein centre de Grenoble. Le maire, lui, défend son bilan. Il affirme que le chômage a baissé au cours de son mandat. Malgré six ans déjà passés à la tête de la ville, l'élu EELV demande encore du temps. Il est persuadé qu'à terme sa transformation du centre-ville fera revenir les commerces. "L'avenir du commerce de proximité, c'est les centres-villes qui sont plus agréables, plus piétons, auxquels on peut accéder en transports en commun, en vélo où la voiture reprend une place en bordure, non pas au coeur des villes". Dans l'immédiat, le maire de Grenoble se félicite d'un autre indicateur : la qualité de l'air. Celle-ci s'est sensiblement améliorée pour les Grenoblois.