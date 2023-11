Quel chauffage est le mieux adapté pour vous ?

Une chaudière au gaz, des radiateurs électriques, une cuve à fuel, une pompe à chaleur ou encore la bonne vieille cheminée au feu de bois. En France, il existe de multiples façons de se chauffer. Mais alors, quel est le chauffage le plus économique ? Pour cela, il nous faut comparer. Sur la troisième marche du podium, se trouve le fuel, 12% des Français sont équipés de cuves. C’est le jour de livraison ce jeudi pour une maison d’une centaine de mètres carrés. Le litre coûte 1,32 euro et il faudra 900 litres pour se chauffer cet hiver. Le problème, c’est que le fuel coûte cher, il est polluant. Et en plus, le prix du litre varie en fonction du cours du pétrole. Le gaz est sur la deuxième place de notre podium. Il est très plébiscité par les Français, 39% se chauffent au gaz aujourd’hui. C’est une énergie facile, mais très sensible aux événements internationaux, comme on l’a vu par exemple avec la guerre en Ukraine. Alors, le prix ne cesse d’augmenter, plus 7% encore le mois prochain. TF1 | Reportage S. Hembert, B. Agirbas, T. Chartier