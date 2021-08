Quel est l'avenir de l'avion électrique ?

"Prendre son envol sans déranger personne, avec le comme seul bruit en vol" est l'un des avantages de l'Alpha Electro, un biplace 100% électrique. À son bord, Léanna Riesenmey rêve de devenir pilote de ligne. Depuis un an, c'est sur cet appareil que la jeune femme de 20 ans apprend à voler. Fabriqué en Slovénie par Pipistrel, cet avion est le seul à être commercialisé dans le monde. Moins polluant, il est aussi économique au quotidien. Plus besoin de carburant pour le faire voler, il suffit de le charger à une borne. Son seul problème est son temps de vol qui ne peut pas dépasser une heure. L'autonomie est donc l'immense défi pour les avions électriques. D'autant plus que certaines compagnies aériennes veulent intégralement remplacer leur flotte par du tout électrique. En Norvège, la compagnie régionale Widerøe en fait partie. Dans ce pays où l'électrique fait partie du quotidien des habitants, elle mise sur le TECNAM P-volt, un avion électrique de 19 places qui devrait être mis sur le marché en 2026. Les premiers vols commerciaux aussi ne devraient pas tarder. Alice d'Eviation est le premier avion d'affaires tout électrique. Ce modèle israélien d'une capacité de 11 places sera mis en service d'ici la fin de l'année. Son coût est de 3,6 millions d'euros. Et pour le grand public, Airbus travaille sur un modèle hybride à base d'hydrogène. Plus puissant et plus performant en terme d'autonomie, le ZEROe pourra transporter 200 passagers et voler jusqu'à 3 500km. Mais il faudra encore patienter car les premiers vols ne sont attendus qu'en 2035.