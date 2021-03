Quel est le secret de l'attractivité de Villefranche-sur-Saône ?

Située à 30 km au nord de Lyon, Villefranche-sur-Saône a gagné près de 6 000 habitants en 20 ans. "C'est animé, il y a les parkings gratuits, il y a plein de boutiques, c'est top", confie une habitante. En janvier dernier, Georges et Chantal ont quitté leur maison à la campagne pour s'installer en plein coeur de la ville. "Notre souhait à nous, c'était d'habiter en plein centre-ville. Comme ça, on a tout sur place, on utilise moins la voiture. C'est vraiment la commodité", fait part le couple. Depuis 20 ans, la commune a choisi de tout miser sur le centre-ville. Autour de la rue commerçante et de ses 400 boutiques, des dizaines de logements sortent de terre chaque année. "Densifier les villes, ça évite d'aller miter les campagnes autour. Un territoire, il faut le voir dans son ensemble", déclare Thomas Ravier, maire (SE) de Villefranche-sur-Saône. Pour soutenir les petits commerces et attirer les clients dans le centre, l'accessibilité a été entièrement repensée. Pas moins de cinq parkings ont été construits et la ville pratique les tarifs de stationnement parmi les plus bas de France. Ils seraient "gratuits en général", indique une automobiliste. "Les prix sont bien moins élevés qu'à Lyon", selon un autre. L'objectif des élus est de limiter l'étalement urbain pour protéger les espaces verts à proximité immédiate de la ville.