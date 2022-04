Quel est le véritable coût d’une voiture électrique ?

Vue de l'extérieur, elle semble toute petite. Mais avec 230 km d'autonomie, la voiture électrique dans laquelle nous sommes montés suffit largement aux déplacements d'Olivier, environ 1 000 km par mois. "C'est mon seul véhicule, donc je l'utilise au quotidien pour tous les types de trajet. Ça couvre tous mes besoins en Île-de-France", déclare le propriétaire d'une Dacia Spring. La recharge de cette voiture se fait sur une prise standard pendant les heures creuses ne lui coûte quasiment rien. "1,5 euro pour 100 km, ce n'est rien. Ce qui représente entre 15 et 20 euros maximum par mois. Une voiture thermique que j'avais avant me coûtait 250 euros", précise Olivier. Le prix d'achat, 19 000 euros, peut sembler élevé. Mais une fois toutes les aides gouvernementales prises en compte, on comprend mieux pourquoi la Dacia Spring est la deuxième voiture électrique la plus vendue en France. "On est à 13 317,96 euros. On a presque 7 000 euros de remise", indique Sébastien Dumont, nouvel acquéreur d'une Dacia Spring. La voiture électrique est-elle aussi économique quand on fait de longs trajets ? Un père de famille a choisi le modèle le plus vendu en France, la Tesla Model 3, au prix de 37 000 euros. Mais en faisant le compte, au bout de cinq ans, il sera gagnant. "Par rapport à mon véhicule précédent, un monospace familial essence de 2015, ma voiture électrique me fait économiser chaque mois 100 euros", confie Julien Roussel. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. Rolland