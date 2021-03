Quel impact de l'accélération de la vaccination sur les chiffres ?

Pour l'instant, plus de trois millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. D'ici la fin du mois, ils seront neuf millions. Ainsi, six millions de nouvelles injections se feront rien qu'en mars. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement mise sur des livraisons plus nombreuses. Quatre millions de doses Pfizer sont attendues en mars. Quant au vaccin Moderna, encore rare en février, il arrivera en plus grande quantité, avec près d'un million et demi de doses. En mars, les personnes entre 50 et 74 ans souffrant de comorbidités pourront bénéficier du vaccin AstraZeneca. Deux millions et demi de Français sont concernés. De quoi accélérer le rythme de la vaccination. Par ailleurs, le prochain sérum administré en France sera celui du laboratoire belge Janssen. Il pourrait obtenir son autorisation de mise sur le marché dès la semaine prochaine. Contrairement aux autres vaccins, une seule dose sera nécessaire. Une première livraison est attendue pour la fin du mois de mars.