Quel scénario pour le déconfinement de l'Hexagone ?

Confiner la France s'est fait quasiment du jour au lendemain. La déconfiner prendra plus de temps. À l'heure où la Chine commence tout juste à l'organiser, il n'existe pour l'instant aucun modèle de déconfinement sur lequel s'appuyer. Aucune expérience permettant de définir la meilleure façon d'y procéder. Alors, sur quels critères se fera le déconfinement dans notre pays ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.