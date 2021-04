Quel sera l’impact économique de ce confinement ? L’analyse de François Lenglet

Selon la spécialiste économie de TF1, l'impact des mesures visant à freiner l'épidémie de Covid est "la fermeture des commerces non essentiels. Ça pourrait coûter 4 milliards à 5 milliards d'euros en croissance en moins sur l'année 2021 pour une durée d'un mois. C'est significatif. Il faut rappeler que les commerçants seront indemnisés avec les mêmes règles, les systèmes d'aides qui existaient jusqu'ici", explique-t-il. "Le deuxième impact, c'est l'impact indirect de la fermeture des écoles. En gros, dès lors qu'on ferme les écoles, 15% des salariés manquent à l'appel parce que ce sont des parents de jeunes enfants, qui doivent rester chez eux, pour s'occuper de leurs progénitures. Ça fait un salarié sur six. Il y a de quoi désorganisait une équipe, ça aura un coup. Ces salariés seront eux aussi avec le chômage partiel", poursuit-il. Le dernier éléments est plutôt positif, c'est la première fois qu'on a une perspective de réouverture pour les restaurants, pour les lieux de culture, entre mi-mai et mi-juin.