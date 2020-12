Quelle destination avez-vous choisie pour les vacances de Noël ?

Le grand air, l'espace, le calme... Le Golfe du Morbihan offre un panorama idyllique pour des vacances loin de toute préoccupation. Alors dans la région, tout le monde se prépare à l'afflux des vacanciers ce week-end. "Le fournil du Golfe", une boulangerie de Vannes, a déjà beaucoup de commandes pour les fêtes."Les résidences secondaires sont habitées dans le coin. Je pense que beaucoup aussi, ils ne peuvent pas aller au ski. Donc, ils restent par ici. Ils viennent se confiner, passer les fêtes de fin d'année au bord de mer", explique Jeanne Le Port, sa dirigeante. Lorsqu'ils ne sont pas fermés, les hôtels restent encore peu occupés, faute de pouvoir ouvrir leurs restaurants. Mais les gîtes sont, eux, pris d'assaut. Christine Bodineau, propriétaire "Gites de Rhuys" sur la commune de Sarzeau, est surprise cette année. Ils sont tous complets. "Habituellement à Noël, on est rempli maximum à 70%. En règle générale. Ils réservent courant de l'automne beaucoup plus tôt que là, beaucoup de choses se sont faites les quinze derniers jours. C'est vrai que là, on a eu beaucoup de demandes. On aurait pu louer beaucoup plus encore si on avait d'autres logements bien sûr". Au-delà de leur proximité avec la mer, ces gites plaisent car ils permettent aux familles d'être autonomes. Sur tout le Golfe, les réservations sont à la hausse. "La période de Noël, on est à plus 5% . Et sur la période du Jour d'An, on est à peu près à 12%, l'augmentation par rapport à l'année dernière...", précise Yves Jehanno, directeur de l'Association des "Gites de France" Morbihan - Auray (Morbihan). La location entre particulier attire aussi beaucoup. Sylviane Guichard, propriétaire d'un logement sur "Papvacances.fr" - Plouharnel (Morbihan), en profite. Elle qui ne loue sa maisonnette que l'été d'habitude, a été contactée par une famille pour les fêtes.