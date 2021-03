Quelles informations contiendra la nouvelle carte d’identité ?

Désormais, la nouvelle carte embarque une puce électronique. À l'intérieur, sous format numérique, il y a plusieurs informations : nom, prénom, taille, sexe, adresse, photo, empreinte digitale. "Ce sont des données qui sont personnalisées, cryptées et que l'on ne pourra plus toucher ensuite, quand ça sera dans la carte", a expliqué Didier Trutt, PDG du groupe Imprimerie nationale. Il ne sera pas non plus possible d'y ajouter d'autres informations. Numériser ces données est pour le gouvernement le moyen de rendre la carte infalsifiable et de lutter ainsi contre les usurpations d'identité. 30 000 personnes en sont victimes chaque année. Cette sécurité renforcée est saluée par certains. "Ça a même dû être fait depuis bien longtemps (...) C'est formidable", a réagi une senior. D'autres sont plus méfiants. "De notre côté, on s'inquiète un petit peu, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a sur les données, ce qu'on peut faire avec", a expliqué l'une d'eux. L'accès à ce nouveau fichier sera très encadré. Seule les préfectures et certaines administrations y auront accès. La nouvelle carte d'identité sera gratuite et disponible dans tous les départements à partir du 2 août. Ne jetez pas l'ancienne pour autant, car elle reste valable jusqu'au bout de sa date de validité.