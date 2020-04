Quelles seront les règles sanitaires à respecter dans les transports en commun ?

Après le confinement, certains devront utiliser les transports en commun. Dans les bus, les trames, les trains ou les métros, beaucoup de choses vont changer. Le port du masque obligatoire sera la première condition qui devra s'appliquer à tous les déplacements. L'idée est de limiter le nombre de voyageurs et d'augmenter l'offre de transport pour éviter les rames bondées. Mais y aura-t-il des contrôles pour vérifier l'application de ces règles ? Qui les effectuera ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.