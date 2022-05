Quelles solutions face à la hausse du taux des crédits immobiliers ?

Depuis le début de l'année, les taux ont augmenté en moyenne de 0,45%. Mais selon Sandrine Allonier, directrice des études chez Vousfinancer, il existe des solutions pour les faire baisser. Premièrement, cette experte conseille de faire jouer la concurrence entre les banques. Prenons l'exemple d'un couple qui gagne 3.500 par mois et qui veut emprunter 200.000 euros sur vingt ans. Les taux varient de 1,42 à 2,05 euros selon les banques. C'est près de 60 euros par mois d'écart et 3m² de pouvoir d'achat. L'autre astuce pour faire baisser votre emprunt consiste à négocier l'assurance de votre prêt. Il représente 30 à 40% de son coût global. Selon Astrid Cousin, porte-parole de Magnolia.fr, la différence entre une assurance de prêt bancaire et une assurance externe peut être un prix qui diminue de deux à trois fois. C'est colossal et c'est du pouvoir d'achat récupéré en plus. Cela peut en plus permettre à de très nombreux futurs emprunteurs d'obtenir leur crédit immobilier. Dernière astuce, pour les primo-accédants, il existe aussi des prêts bonifiés et des aides dans certaines villes. Par exemple, Marseille, Toulouse ou Nantes proposent sous conditions de ressource des subventions ou des prêts à taux zéro en complément de votre emprunt bancaire. T F1 | Reportage L. Deschateaux, A. Lebranchu, H. Massiot.