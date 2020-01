Quels sont les atouts de la France pour attirer les investisseurs étrangers ?

Les investisseurs étrangers choisissent l'Hexagone parce qu'elle occupe une place centrale en Europe. Avec un réseau de transport développé et des géants industriels partout sur le territoire, qui attirent d'autres entreprises. D'après de nombreux chefs d'entreprises, la main-d'oeuvre tricolore est également très qualifiée, notamment dans l'industrie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.