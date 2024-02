Quels sont les secrets du géant du déstockage ?

Des rayons bien remplis qui vous donnent envie de toucher, fouiller et tester. Les prix sont si bas que vous achèterez forcément quelque chose. Bienvenue chez Noz, leader européen du déstockage. Ces derniers mois, parmi les produits alimentaires et autres jouets, ce sont surtout les vêtements de marques bien connues, comme San Marina ou Camaïeu, qui les clients s'arrachent. En 2022, Camaïeu est placée en liquidation judiciaire. La quasi-totalité de son stock est alors rachetée par Noz. Récemment, le déstockeur a raflé un autre gros lot, la totalité des invendus de Toujust. Le jour du tournage, onze palettes doivent être récupérées par l'équipe logistique et il faut aller vite. À l'heure où de nombreuses enseignes font faillite, Noz se frotte les mains. L'entreprise a enregistré une hausse de 40% de son chiffre d'affaires en 2023, même si les stocks de grandes marques en faillite ne représentent que 6% de son activité. Le géant du déstockage doit donc se fournir ailleurs, et tout se passe en Mayenne. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Gelabert, A. Janon, J.F. Drouillet